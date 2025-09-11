Скидки
Теннис Новости

Козырева/Шиманович — Никулеску/Осорио, результат матча 10 сентября 2025, счет 2:0, 1/8 финала турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Козырева и Шиманович вышли в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре в парном разряде
Российская теннисистка Мария Козырева в паре с представительницей Беларуси Ириной Шиманович вышли в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии 1/8 финала она обыграла белорусско-румынский дуэт Моника Никулеску/Камило Осорио со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Козырева и Шиманович выполнили три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать 5 брейк-пойнтов из 11. Их соперницы допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал Козырева и Шиманович сыграют с американо-российским дуэтом Николь Меликар/Ирина Хромачёва.

Новости. Теннис
