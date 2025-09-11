Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу с 10 на 11 сентября

10 сентября и в ночь на 11 сентября мск продолжились соревнования в основной сетке хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня (курсивом выделены победители).

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) с 10 на 11 сентября. 2-й круг:

Виктория Родригес (Мексика) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 0:2 (5:7, 1:6);

Джаниче Чен (Индонезия) — Мартина Окалова (Словакия) — 2:0 (6:1, 6:0);

Франческа Джонс (Великобритания, 6) — Уитни Осуйве (США) — 2:0 (6:4, 7:6 (8:6));

Науани Витория Леме да Силва (Бразилия) — Солана Сьерра (Аргентина, 2) — 0:2 (0:6, 4:6);

Хулия Риера (Аргентина) — Александра Эала (Филиппины, 3) — 0:2 (1:6, 4:6).

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

