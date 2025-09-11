Арина Соболенко выложила фотографии с ужина с Бекхэмом и Шараповой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала несколько фотографий с ужина с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом и пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира российской теннисисткой Марией Шараповой.

«В хорошей компании! Спасибо за ужин!» — подписала фотографии Соболенко.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Соболенко, Шарапова и Бекхэм встретились на мероприятии производителя пива Stella Artois, амбассадорами которого Мария и Дэвид являются.

Бекхэму 50 лет, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». Также англичанин выступал за «Реал», «Милан» и «ПСЖ». Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Ранее Соболенко завоевала титул на US Open — 2025.

Материалы по теме Фото Мария Шарапова поделилась фотографией с Дэвидом Бекхэмом

Перспективные российские теннисистки: