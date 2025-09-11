Скидки
Теннис

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре с 10 на 11 сентября

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре с 10 на 11 сентября
В ночь с 10 на 11 сентября мск продолжился розыгрыш основной сетки хардового турнира категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня (курсивом выделены победители).

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) с 10 на 11 сентября. 2-й круг

Дарья Видьманова (Чехия) — Никола Бартунькова (Чехия) — 3:6, 2:6;
Слоан Стивенс (США) — Лукреция Стефанини (Италия) — 4:6, 6:4, 1:6 (матч 1-го круга);
Ребекка Марино (Канада) — Татьяна Мария (Германия, 6) — 3:6, 5:7;
Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Эльза Жакемо (Франция) — 6:4, 2:3, матч не доигран.

Календарь WTA-500 в Гвадалахаре
Турнирная сетка WTA-500 в Гвадалахаре

Видео: Перспективные российские теннисистки

