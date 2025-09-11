Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, и в ночь на 12 сентября продолжается розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 2-й круг (время московское):

23:00. Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 2);

(Россия, 2); 23:00. Сторм Хантер (Австралия, WC) – Эмилиана Аранго (Колумбия);

00:30. Элисе Мертенс (Бельгия) – Эльза Жакемо (Франция);

1:00. Камила Осорио (Колумбия, 8) – Ива Йович (США);

3:00. Елена Остапенко (Латвия, 3) – Марина Стакушич (Канада, Q);

4:30. Лукреция Стефанини (Италия, Q) – Магдалена Френх (Венгрия, 4).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.