Теннис

Расписание турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, и в ночь на 12 сентября продолжается розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 2-й круг (время московское):

  • 23:00. Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 2);
  • 23:00. Сторм Хантер (Австралия, WC) – Эмилиана Аранго (Колумбия);
  • 00:30. Элисе Мертенс (Бельгия) – Эльза Жакемо (Франция);
  • 1:00. Камила Осорио (Колумбия, 8) – Ива Йович (США);
  • 3:00. Елена Остапенко (Латвия, 3) – Марина Стакушич (Канада, Q);
  • 4:30. Лукреция Стефанини (Италия, Q) – Магдалена Френх (Венгрия, 4).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.

