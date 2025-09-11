Расписание турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 11 сентября
Сегодня, 11 сентября, и в ночь на 12 сентября продолжается розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 2-й круг (время московское):
- 23:00. Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 2);
- 23:00. Сторм Хантер (Австралия, WC) – Эмилиана Аранго (Колумбия);
- 00:30. Элисе Мертенс (Бельгия) – Эльза Жакемо (Франция);
- 1:00. Камила Осорио (Колумбия, 8) – Ива Йович (США);
- 3:00. Елена Остапенко (Латвия, 3) – Марина Стакушич (Канада, Q);
- 4:30. Лукреция Стефанини (Италия, Q) – Магдалена Френх (Венгрия, 4).
Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.
