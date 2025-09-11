Беккер рассказал, кто из американских теннисистов следующим одержит победу на ТБШ

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением о том, кто из американских теннисистов имеет наибольшие шансы на завоевание титула на турнире серии «Большого шлема».

«Я вижу Бена Шелтона следующим американцем, который выиграет турнир «Большого шлема».

Ему нужно научиться играть на траве. На харде он может это сделать, но на харде конкуренция сильнее.

Сейчас больше нет специалистов по травяному покрытию. Поэтому я на самом деле вижу Шелтона скорее чемпионом Уимблдона, чем победителем US Open», – приводит слова Беккера The Tennis Gazette.