Соболенко — о победах на ТБШ: каждый раз кажется, что это самое важное событие в жизни

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она восприняла победу на US Open – 2025. В финале турнира она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

– Что вы чувствуете, когда выигрываете турнир «Большого шлема» за турниром? Это уже второй раз подряд, когда вы побеждаете на US Open. Ощущения отличаются от первого раза? Или такие же? Что проходит через ваши мысли и сердце?
– Каждый раз, когда выигрываешь турнир «Большого шлема», это невероятное чувство и каждый раз кажется, что это самое важное событие в жизни. Думаю, многое зависит от ситуации в жизни и прочего, потому что в этом сезоне я очень много боролась и испытывала трудности. Поэтому сейчас это ощущается так, словно это мой первый «Большой шлем». Это очень значимый момент, и я чувствую облегчение после того, как заполучила эту красоту, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Соболенко выиграла Открытый чемпионат США во второй раз подряд. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

Комментарии
