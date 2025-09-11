Джон Иснер выразил соболезнования в связи с убийством политического активиста Чарли Кирка

Американский теннисист Джон Иснер выразил соболезнования в связи со смертью политического активиста Чарли Кирка, который был застрелен в среду, 10 сентября, в Университете долины Юта во время своего выступления.

«Если вас не тошнит от того, что произошло в Юте, то вы серьёзно больны на голову. Чарли говорил правду. Его видение заключалась в цивилизованном диалоге с теми, с кем он не был согласен. За это его застрелили.

31 год. Двое маленьких детей. Последователь Христа и муж. Покойся с миром, Чарли», — написал Иснер на странице в социальной сети Х.

В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских учебных заведениях.