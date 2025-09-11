«Извлекла из этого уроки». Соболенко — о поражениях в финалах ТБШ в 2025 году

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как она воспринимала поражения в финалах турниров серии «Большого шлема» этого сезона перед победой на US Open – 2025. В финале турнира она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«В начале сезона я сыграла два финала турниров «Большого шлема» — в Австралии и в Париже — и проиграла оба этих финала. И меня считали фаворитом. Поэтому я как бы думала: «Ну всё, это должно быть моё». Я была так взволнована, но в итоге проигрывала в финале. Это было очень грустно, очень тяжело — пройти через такие жёсткие уроки и поражения. Так что завоевать трофей на US Open для меня очень многое значит. Это значит, что я извлекла из этого уроки, стала лучшей теннисисткой, лучше контролирую свои эмоции, и я невероятно счастлива, что смогла выиграть этот трофей», – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

В финале Australian Оpen – 2025 Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5, а в решающем матче «Ролан Гаррос» – 2025 она уступила ещё одной американке, Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).