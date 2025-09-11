Рыбакина рассказала, какой матч в карьере считает самым трудным

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какой из матчей в своей теннисной карьере может считать самым трудным, отметив финал победного турнира серии «Большого шлема» с тунисской Онс Жабер. Рыбакина одержала победу со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Самый сложный матч? Таких было много, но больше всего я помню финал Уимблдона, потому что там сильно нервничала, и я помню, сколько эмоций тогда было. Даже выходя на корт, я уже волновалась, а сам ход матча — это огромное напряжение, болельщики и сам финал, где ты так хочешь победить. Наверное, это был самый трудный матч», – приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.

После победы на Уимблдоне-2022 Рыбакина вышла в финал Australian Open – 2023, в котором проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6.