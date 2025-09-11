Рыбакина рассказала, какой матч в карьере считает самым трудным

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какой из матчей в своей теннисной карьере может считать самым трудным, отметив финал победного турнира серии «Большого шлема» с тунисской Онс Жабер. Рыбакина одержала победу со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
«Самый сложный матч? Таких было много, но больше всего я помню финал Уимблдона, потому что там сильно нервничала, и я помню, сколько эмоций тогда было. Даже выходя на корт, я уже волновалась, а сам ход матча — это огромное напряжение, болельщики и сам финал, где ты так хочешь победить. Наверное, это был самый трудный матч», – приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.
После победы на Уимблдоне-2022 Рыбакина вышла в финал Australian Open – 2023, в котором проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
- 11 сентября 2025
-
10:41
-
10:24
-
10:22
-
10:01
-
09:47
-
09:43
-
09:32
-
09:19
-
09:10
-
06:14
-
05:23
-
04:18
-
03:02
-
00:59
-
00:32
-
00:23
- 10 сентября 2025
-
23:28
-
23:03
-
19:36
-
18:15
-
17:40
-
16:52
-
16:50
-
16:41
-
16:37
-
16:31
-
15:57
-
15:46
-
15:42
-
15:16
-
15:00
-
14:53
-
14:36
-
14:36
-
14:18