Соболенко — о ментальной подготовке к ТБШ: две недели борьбы за свою мечту

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как проходит подготовка к турнирам «Большого шлема», отметив, что ей приходится много работать и в ментальном плане.

– Расскажите о подготовке — как команды, так и вашей личной — к интенсивным двум неделям турнира «Большого шлема».

– У нас есть турниры, которые предшествуют «Большому шлему». Потом за неделю до него ты приезжаешь в то место, где будешь выступать, и начинаешь тренироваться, готовиться. Но в то же время у тебя много всяких ужинов с брендами, встреч, интервью. Люди не знают, что перед турниром «Большого шлема» есть такая очень насыщенная неделя, полная встреч, ужинов и всего такого, что тоже непросто выдержать.

Параллельно ты продолжаешь тренироваться в этот период, а потом начинается сам турнир и появляется ещё одно давление, с которым нужно справляться. Подготовка включает всё: конечно, физическую часть — теннис, тренажёрный зал, фитнес и всё остальное. Но также ты готовишь себя и ментально к очень тяжёлым двум неделям. Двум неделям большого тенниса, надеюсь, удачного, потому что никогда не знаешь заранее. Но это также две недели борьбы — борьбы за свою мечту. И всё это время у тебя в голове идёт постоянный внутренний диалог: «Ты сможешь это сделать, ты достаточно сильная, ты справишься». Мне кажется, если бы кто-то услышал этот мой внутренний разговор в течение этих трёх недель, он бы подумал, что со мной что-то не так, потому что он бесконечный, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.