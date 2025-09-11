Скидки
Рыбакина высказалась о возможной игре в паре с казахстанскими теннисистами

Рыбакина высказалась о возможной игре в паре с казахстанскими теннисистами
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о том, как она относится к игре в паре с молодым казахстанским теннисистом Амиром Омархановым.

«Было бы здорово сыграть с Амиром в паре. Я последний раз его видела на Уимблдоне, к сожалению, не хватает времени, чтобы больше пообщаться. Но надеюсь, что в ближайшем будущем ребята начнут играть взрослые турниры. Им предстоит непростой путь, но, конечно, я была бы рада сыграть с кем-то из ребят, может, они что-то от меня возьмут», – приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.

В июле 2025 года 17-летний Омарханов стал победителем взрослого чемпионата Казахстана. В финале он играл с Григорием Ломакиным и выиграл первый сет со счётом 6:1, а во втором Ломакин снялся с матча из-за травмы спины. Также Омарханов является победителем престижного юниорского турнира серии ITF Juniors J500 Orange Bowl в Плантейшене (США).

