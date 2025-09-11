Скидки
Елена Рыбакина рассказала, какие цели ставит перед собой на концовку сезона

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какие цели ставит перед собой на концовку сезона-2025, отметив, что будет стараться попасть на Итоговый турнир WTA.

«Попадание на итоговый турнир WTA? Да, есть такая цель, сейчас в live-рейтинге я как раз на восьмом месте, осталось ещё несколько турниров, есть возможность закрепиться, а может, даже подняться. Буду стараться сыграть как можно лучше, в том числе в составе сборной Казахстана, ведь предстоит сыграть против команды США – это тоже серьёзное испытание»,– приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.

Итоговый турнир WTA – 2025 пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Прошлогодней победительницей турнира является американка Кори Гауфф.

