Теннис Новости

Соболенко: если ты выиграла трофей, то жаловаться абсолютно не на что

Аудио-версия:
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о том, что значит быть номером один в мире, признавшись, что не видит сложностей в статусе чемпионки и считает победу главным доказательством своей работы.

– Что самое трудное в том, чтобы быть чемпионкой, быть номером один для вас?
– Не знаю… Я даже не знаю, что здесь может быть трудным. Мне кажется, что когда кого-то называют чемпионом, когда ты слышишь это слово, то как я вообще могу на что-то жаловаться? Если ты выиграла трофей, то жаловаться абсолютно не на что, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Ранее Соболенко во второй раз подряд стала чемпионкой Открытого чемпионата США, обыграв в финале турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Новости. Теннис
Все новости RSS

