«Следовало выйти с текилой». Соболенко — о праздновании победы на US Open — 2025

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила, рассказывая о том, с каким напитком она вышла на пресс-конференцию после победы на US Open – 2025. В финале турнира Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
– Когда ты вышла после победы с бутылкой шампанского, я подумал: «Этот спонсор должно быть очень доволен Ариной». Это была просто лучшая реакция.
– Мне следовало выйти с текилой, ведь мой спонсор — текила, а не шампанское (улыбается). Но, знаешь, нужно праздновать, нужно наслаждаться моментом, потому что вся тяжёлая работа уже сделана, теперь время праздновать, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.
Для Арины Соболенко победа на Открытом чемпионате США стала второй в карьере. Ранее она побеждала на турнире в 2024 году, обыграв в финале американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.
