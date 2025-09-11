«Не все понимают, какой это вид спорта». Рыбакина — о хейте в соцсетях

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о том, как она относится к критике в социальных сетях, отметив, что после проигрыша всегда бывают негативные комментарии в адрес спортсмена.

«Сто процентов, когда ты проигрываешь, есть негативные комментарии в соцсетях. Но когда ты видишь позитив, это сразу даёт энергию, видишь, что люди поддерживают тебя. Не все понимают, какой это вид спорта, да, он замечательный, но это сложный труд», – приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.

Ранее Рыбакина сказала, что считает попадание на Итоговый турнир WTA – 2025 одной из своих главных целей на окончание сезона.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!