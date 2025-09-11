Рыбакина высказалась о результатах Александра Бублика

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о результатах казахстанского теннисиста Александра Бублика, отметив, что он вполне может добиться большего прогресса.

«Я думаю, что всё возможно. Саша очень талантлив. У всех игроков бывают периоды спада, и когда ты не идёшь вверх — это тоже очень редко. Так что взлёты и падения всегда бывают. После любого такого падения, может быть, неудачи, придёт время, и будут победы. Поэтому Саша сейчас показал очень хороший результат, и я думаю, что всё возможно, сто процентов», – приводит слова Рыбакиной Sport Pulse.kz.

В сезоне-2025 Александр Бублик выиграл три турнира серии АТР, став чемпионом в Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и Галле (Германия), а также вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос».