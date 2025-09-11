Скидки
Соболенко рассказала об истории из детства, когда её назвали новой Шараповой

Аудио-версия:
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась воспоминаниями из детства, которые повлияли на её характер, отметив историю, когда её назвали новой Марией Шараповой.

– Какое детское воспоминание или момент вы можете вспомнить, который, по вашему мнению, определяет, кто вы сегодня, и повлиял на человека, которым вы стали?
– У меня так много замечательных воспоминаний. Но я помню, как смотрела на своего папу — он был очень смешным человеком, таким, который мог делать всех счастливыми и заставлять улыбаться. Я просто смотрела на него и думала: «Боже мой, я хочу стать таким человеком — позитивным, который везде приносит хорошие вибрации». Вот почему у меня, наверное, довольно забавная личность.

И ещё одна история, которая, может быть, лучше всего показывает мою личность. Когда я была ребёнком и кто-то подошёл ко мне, потому что я хмыкала, ударяя по мячу, этот кто-то назвал меня новой Шараповой. А я ответила: «Нет, я будущая Соболенко». Мне было лет девять или десять. Когда мама рассказала мне эту историю, я чувствовала гордость за себя, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

