Соболенко рассказала об истории из детства, когда её назвали новой Шараповой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась воспоминаниями из детства, которые повлияли на её характер, отметив историю, когда её назвали новой Марией Шараповой.

– Какое детское воспоминание или момент вы можете вспомнить, который, по вашему мнению, определяет, кто вы сегодня, и повлиял на человека, которым вы стали?

– У меня так много замечательных воспоминаний. Но я помню, как смотрела на своего папу — он был очень смешным человеком, таким, который мог делать всех счастливыми и заставлять улыбаться. Я просто смотрела на него и думала: «Боже мой, я хочу стать таким человеком — позитивным, который везде приносит хорошие вибрации». Вот почему у меня, наверное, довольно забавная личность.

И ещё одна история, которая, может быть, лучше всего показывает мою личность. Когда я была ребёнком и кто-то подошёл ко мне, потому что я хмыкала, ударяя по мячу, этот кто-то назвал меня новой Шараповой. А я ответила: «Нет, я будущая Соболенко». Мне было лет девять или десять. Когда мама рассказала мне эту историю, я чувствовала гордость за себя, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.