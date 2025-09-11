Скидки
Рыбакина — о публикации контента в соцсетях: буду развивать это направление

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что планирует начать активно вести свои социальные сети и создавать контент в канале на YouTube.

«Сейчас у меня всё ещё много работы вне корта, и социальные сети — это то, над чем мы пытаемся работать. Конечно, это не главный приоритет. Постепенно мы создали канал на YouTube, но, думаю, нам нужно найти правильный баланс.

Сейчас ещё много турниров, но моя команда работает над этим, и в ближайшем будущем, надеюсь, я буду больше публиковать контент на YouTube и в социальных сетях в целом, а также развивать это направление», – приводит слова Рыбакиной Sport Pulse.kz.

