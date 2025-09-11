Скидки
«Это произошло не случайно». Соболенко рассказала, как начала заниматься теннисом

«Это произошло не случайно». Соболенко рассказала, как начала заниматься теннисом
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отец познакомил её с теннисом.

– Расскажи, как отец открыл для себя теннис? Как он познакомил тебя с ним?
– На самом деле это произошло не случайно. Он просто пытался найти для меня какое-то занятие, потому что я была очень активным ребёнком и он хотел, чтобы я была занята и чем-то занималась. Он искал спорт для меня и как-то проходил мимо тенниса и сказал: «Почему бы не попробовать?» Я попробовала, мне понравилось, и так всё началось, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Сергей Соболенко скончался в 2019 году из-за острой формы менингита. Ему было 43 года.

