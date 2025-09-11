«Это произошло не случайно». Соболенко рассказала, как начала заниматься теннисом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отец познакомил её с теннисом.

– Расскажи, как отец открыл для себя теннис? Как он познакомил тебя с ним?

– На самом деле это произошло не случайно. Он просто пытался найти для меня какое-то занятие, потому что я была очень активным ребёнком и он хотел, чтобы я была занята и чем-то занималась. Он искал спорт для меня и как-то проходил мимо тенниса и сказал: «Почему бы не попробовать?» Я попробовала, мне понравилось, и так всё началось, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Сергей Соболенко скончался в 2019 году из-за острой формы менингита. Ему было 43 года.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!