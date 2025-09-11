Циципас: ментально сильно выбивает, когда держишь в голове мысль, что давно не было побед

Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о том, как проблемы в ментальном плане влияют на его результаты на турнирах.

«На американском отрезке — в Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме, хотя и было некоторое дискомфортное ощущение, особых проблем не возникало. Мне не приходилось прекращать тренировки или заниматься меньше, чем обычно. Там мы с командой нашли баланс, нашли возможность делать ту работу, которую так долго хотели.

Тревожность и стресс сыграли роль в том, что травма вернулась. Самое странное, что перед первым матчем на US Open я тренировался и чувствовал себя прекрасно, идеально. Но все мы испытываем волнение, и, конечно, не помогает тот факт, что я в последнее время выиграл немного матчей. Так что я вышел на корт и сразу почувствовал то, что ощущал уже давно.

И это очень расстраивает, потому что я проделал такую огромную работу, провёл бесчисленное количество часов в подготовке, а, выйдя на корт, понял, что могу быть не в состоянии играть. Ментально это сильно выбивает, когда ты находишься в игре и при этом в голове держишь мысль, что у тебя давно не было побед. Такая комбинация совсем не помогает», – приводит слова Циципаса The Tennis Gazette.

На завершившемся US Open – 2025 Стефанос Циципас проиграл во втором круге турнира, уступив немцу Даниэлю Альтмайеру со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7.

