Циципас рассказал, почему решил отписаться от всех в социальных сетях

Греческий теннисист, бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, почему решил отписаться от всех в своих социальных сетях, отметив, что это не связано с людьми, на которых он был подписан.

«Я обсудил это с командой, которая помогает мне с соцсетями, и решил отписаться от всех. Это никак не связано с людьми, на которых я был подписан, просто я хочу дистанцироваться от соцсетей. В последнее время с постоянными поездками и стрессом я находил «успокоение» в бесконечном скролле — и понял, что это неправильно. Я выпускал стресс, проводя часы в соцсетях, просматривая видео, потому что они мне нравились. Но я понял, что мне будет лучше, если я поставлю цель — на один, два, три года или больше отказаться от личного использования соцсетей.

У меня есть команда, которая занимается профессиональной частью, сохраняя мою аутентичность, что очень важно. Я хочу показать, что можно выйти из соцсетей, и мотивировать детей — спортсменов и не только — тоже попробовать. Речь идёт о психическом здоровье: недавно об этом говорили Григор Димитров, Андрей Рублёв и Наоми Осака. Я тоже хочу поддержать эту идею.

Один из минусов соцсетей в том, что люди начинают сравнивать свою жизнь с чужой и не видят реальности, а только красивую картинку. Я хочу, чтобы дети уделяли внимание реальной жизни — спорту, прогулкам, активностям, которыми я сам занимался в детстве. Это путь к лучшему качеству жизни для всех», – приводит слова Циципаса Sdna.gr.