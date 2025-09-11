Скидки
«Желаю им удачи». Циципас поддержал мужскую сборную Греции на Евробаскете-2025

«Желаю им удачи». Циципас поддержал мужскую сборную Греции на Евробаскете-2025
Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился своими эмоциями от выступления сборной Греции на чемпионате Европы – 2025 по баскетболу.

«Баскетбол — моя большая любовь. Я схожу с ума по баскетболу и слежу за НБА. Яннис Адетокунбо дал мне свои коды доступа к NBA Channel! Я очень благодарен ему за это, а я в ответ поделился с ним своими кодами от Tennis TV! Замечательно, что у нас такие спортивные отношения, мы подталкиваем друг друга через наши виды спорта. Это очень здорово и правильно. Желаю им удачи — в пятницу мы обязательно посмотрим игру вместе с командой. Для нашей теннисной сборной это большое событие, и мы будем поддерживать их на все сто», – приводит слова Циципаса Sdna.gr.

Мужская сборная Греции по баскетболу вышла в полуфинал Евробаскета-2025, где за право сыграть в финале турнира поборется с национальной сборной Финляндии. Матч запланирован на 12 сентября.

Циципас рассказал, почему решил отписаться от всех в социальных сетях
