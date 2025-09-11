Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Плишкова: если выдержу свой первый матч на турнире в Португалии, то поеду в Азию

Плишкова: если выдержу свой первый матч на турнире в Португалии, то поеду в Азию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о своём состоянии перед предстоящим участием в турнире WTA-125 в португальском Калдаш-да-Раинье.

«В конце недели я отправляюсь в Португалию. Надеюсь, до этого ничего не случится. Немного параноидально, но, может, и нет. Я планировала сыграть на этой неделе, но есть проблемы со спиной… Если я психологически и физически выдержу свой первый матч на следующей неделе, то мы поедем в Азию, где я хотела бы выступить.

Хотя проблемы со спиной всё ещё остаются, я уже к ним привыкла. Так что всё равно поеду — просто чтобы понять, в какой я форме. Посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Плишковой Tennis Up To Date.

В мае Каролина Плишкова была прооперирована в связи с травмой ноги. 33-летняя спортсменка последний раз выходила на корт в официальных соревнованиях в августе 2024 года.

Турнир в Калдаш-да-Раинье пройдёт с 15 по 21 сентября.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android