Плишкова: если выдержу свой первый матч на турнире в Португалии, то поеду в Азию

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о своём состоянии перед предстоящим участием в турнире WTA-125 в португальском Калдаш-да-Раинье.

«В конце недели я отправляюсь в Португалию. Надеюсь, до этого ничего не случится. Немного параноидально, но, может, и нет. Я планировала сыграть на этой неделе, но есть проблемы со спиной… Если я психологически и физически выдержу свой первый матч на следующей неделе, то мы поедем в Азию, где я хотела бы выступить.

Хотя проблемы со спиной всё ещё остаются, я уже к ним привыкла. Так что всё равно поеду — просто чтобы понять, в какой я форме. Посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Плишковой Tennis Up To Date.

В мае Каролина Плишкова была прооперирована в связи с травмой ноги. 33-летняя спортсменка последний раз выходила на корт в официальных соревнованиях в августе 2024 года.

Турнир в Калдаш-да-Раинье пройдёт с 15 по 21 сентября.