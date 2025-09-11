«Будто я какая-то неправильная». Соболенко — об отсутствии кумиров в детстве

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему в детстве у неё не было кумиров.

– На кого ты смотрела в детстве? Кем восхищалась?

– Это забавно, потому что тогда не было так много социальных сетей. У меня не было телефона, чтобы зайти в социальные сети и смотреть на других спортсменов. Я всё время тренировалась, ходила в школу, потом снова тренировалась, а потом просто веселилась с друзьями на улице. Так что я никогда особо не смотрела телевизор или сидела в интернете.

Поэтому у меня не было кого-то, на кого я равнялась. Конечно, я видела, как Серена Уильямс доминировала то там, то здесь, и думала: «Хотелось бы однажды стать как она». Но нет, у меня не было кумира. И этот вопрос заставляет меня чувствовать себя ужасно, будто я какая-то неправильная. Кажется, что у всех есть кумир, человек, на которого они равняются, а у меня — нет.

Но, думаю, причина в том, что тогда не было соцсетей. Не было такого, чтобы ты рос, наблюдал и думал: «Ага, вот такая жизнь», – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.