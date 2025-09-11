Скидки
«Люблю подольше поспать». Соболенко рассказала, как проходит её день перед матчем

«Люблю подольше поспать». Соболенко рассказала, как проходит её день перед матчем
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какого расписания дня обычно старается придерживаться, когда ей предстоит играть матч и в выходные.

– Поделись своей утренней рутиной. Как ты настраиваешь себя? Во время турнира — день матча и обычный день без игры?
– В день матча всё зависит от того, во сколько игра. Но я люблю подольше поспать — мне важно хорошо восстановиться. Если матч вечером, то я начинаю день спокойно: делаю немного упражнений на мобильность в зале, чтобы проснуться. Конечно, завтракаю, потом обед. Потом уже иду внутрь, снова делаю разминку, выхожу на корт для короткой тренировки и дальше уже матч.

В день без матча всё ещё проще: сон подольше, поздний подъём, лёгкое начало дня, немного ударов по мячу, потом процедуры, восстановление, а вечером — ужин. Я обожаю ужинать где-то вне дома, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

