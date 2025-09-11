Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Этот день — символ стойкости американского народа». Билли Джин Кинг — про 11 сентября

«Этот день — символ стойкости американского народа». Билли Джин Кинг — про 11 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг почтила память жертв терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года в США.

«Большинство американцев старше определённого возраста до сих пор точно помнят, где мы были и что делали утром 11 сентября 2001 года.

Мы были напуганы и полны невообразимого горя. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, что этот день стал символом стойкости американского народа. Сегодня мы вспоминаем каждую потерянную жизнь. И мы чтим память тех, кто пожертвовал собой ради других», — написала Билли Джин Кинг на странице в соцсети Х.

Теракты 11 сентября — серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершённых в США в 2001 году. В результате инцидента погибли более 3000 человек.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Дональд Трамп посетит матч «Нью-Йорк Янкис», на котором почтят память жертв 11 сентября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android