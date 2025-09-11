«Этот день — символ стойкости американского народа». Билли Джин Кинг — про 11 сентября

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг почтила память жертв терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года в США.

«Большинство американцев старше определённого возраста до сих пор точно помнят, где мы были и что делали утром 11 сентября 2001 года.

Мы были напуганы и полны невообразимого горя. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, что этот день стал символом стойкости американского народа. Сегодня мы вспоминаем каждую потерянную жизнь. И мы чтим память тех, кто пожертвовал собой ради других», — написала Билли Джин Кинг на странице в соцсети Х.

Теракты 11 сентября — серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершённых в США в 2001 году. В результате инцидента погибли более 3000 человек.

