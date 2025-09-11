Скидки
Арина Соболенко назвала своих самых сложных соперниц

Арина Соболенко назвала своих самых сложных соперниц
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что считает своими самыми сложными соперницами польку Игу Швёнтек и американку Кори Гауфф.

«Это Коко и Ига. Они бросают мне самые тяжёлые физические вызовы. Они двигаются действительно прекрасно. Иногда ты строишь розыгрыш, и против других это мог бы быть победный удар, но с ними приходится перестраиваться. Физически и ментально трудно оставаться сильной и быть готовой к тому, что мяч каждый раз вернётся обратно», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

