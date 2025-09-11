Арина Соболенко назвала своих самых сложных соперниц

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что считает своими самыми сложными соперницами польку Игу Швёнтек и американку Кори Гауфф.

«Это Коко и Ига. Они бросают мне самые тяжёлые физические вызовы. Они двигаются действительно прекрасно. Иногда ты строишь розыгрыш, и против других это мог бы быть победный удар, но с ними приходится перестраиваться. Физически и ментально трудно оставаться сильной и быть готовой к тому, что мяч каждый раз вернётся обратно», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.