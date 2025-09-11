Стэн Вавринка: не уверен, что призовые с «челленджера» могут покрыть хоть какие-то долги

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на предположение болельщика о причинах его мотивации оставаться в теннисе.

«Он либо любит теннис как никто другой, либо у него безумные долги», — написал один из фанатов под постом, в котором Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала хайлайты матча Вавринки на турнире серии «челленджер» в Ренне (Франция).

«Не уверен, что призовые с «челленджера» способны покрыть хоть какие-то долги», — ответил болельщику Вавринка, добавив эмодзи «смех до слёз».

Ныне 149-я ракетка мира Вавринка (2) начал выступление в Ренне с победы над французом Кенни де Шеппером со счётом 6:4, 6:4.