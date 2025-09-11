Дональд Трамп упомянул Арину Соболенко в официальном письме к Лукашенко

Президент США Дональд Трамп отметил победу четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Арины Соболенко на US Open – 2025 в письме президенту Беларуси Александру Лукашенко. Его Лукашенко передал представитель Трампа Джон Коул на официальной встрече в Минске.

«Признаём великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь её достижениями», — говорится в письме.

«Следит, молодец!» — отреагировал на переданные поздравления Лукашенко.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Соболенко защитила титул 2024 года.