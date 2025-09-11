Циципас заявил, что рецидив травмы на US Open стал следствием психологического состояния

Греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил, что возвращение боли в спине на US Open могло быть связано с тревогой и отсутствием побед в последних матчах.

«Тревога и стресс сыграли роль в возвращении травмы. Самое странное, что перед первым матчем на US Open я тренировался и чувствовал себя прекрасно. Но как только вышел на корт, сразу ощутил то, что давно уже испытывал. Это расстраивает, потому что я вложил огромное количество работы и часов в подготовку. Когда понимаешь, что можешь быть не в состоянии играть, это сильно выбивает из колеи», — приводит слова Циципаса The Tennis Gazette со ссылкой на греческое издание Sdna.