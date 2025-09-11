Рыбакина опровергла слухи о смене тренера

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала слухи о завершении сотрудничества с тренером Давиде Сангинетти. По словам теннисистки, итальянский специалист по-прежнему является частью её команды.

«Физио и фитнес-тренеры остались те же, основной тренер тоже. Те новости, которые появились, может, и не совсем придуманные, но я на связи с Давиде. Не всегда то, что пишут, соответствует действительности. Та команда, что была у меня, пока остаётся. Давиде в ней присутствует», — приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.

Ранее СМИ сообщали, что после US Open — 2025 теннисистка прекратила работу с Сангинетти. На турнире в Нью-Йорке Рыбакина уступила в 1/8 финала чешке Маркете Вондроушовой.

