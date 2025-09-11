Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина опровергла слухи о смене тренера

Рыбакина опровергла слухи о смене тренера
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала слухи о завершении сотрудничества с тренером Давиде Сангинетти. По словам теннисистки, итальянский специалист по-прежнему является частью её команды.

«Физио и фитнес-тренеры остались те же, основной тренер тоже. Те новости, которые появились, может, и не совсем придуманные, но я на связи с Давиде. Не всегда то, что пишут, соответствует действительности. Та команда, что была у меня, пока остаётся. Давиде в ней присутствует», — приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.

Ранее СМИ сообщали, что после US Open — 2025 теннисистка прекратила работу с Сангинетти. На турнире в Нью-Йорке Рыбакина уступила в 1/8 финала чешке Маркете Вондроушовой.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Рыбакина — о публикации контента в соцсетях: буду развивать это направление
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android