«Блеск». Мария Шарапова опубликовала фото в элегантном платье

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежие фото. На них она позирует в элегантном платье и ювелирных украшениях.

«Блеск», — подписала снимки Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

После завершения карьеры Шарапова активно занимается бизнесом и инвестициями.