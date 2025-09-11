Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Блеск». Мария Шарапова опубликовала фото в элегантном платье

«Блеск». Мария Шарапова опубликовала фото в элегантном платье
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежие фото. На них она позирует в элегантном платье и ювелирных украшениях.

«Блеск», — подписала снимки Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

После завершения карьеры Шарапова активно занимается бизнесом и инвестициями.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Синнер по призовым за карьеру обошёл Медведева, Соболенко — Шарапову. Статистика US Open
Синнер по призовым за карьеру обошёл Медведева, Соболенко — Шарапову. Статистика US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android