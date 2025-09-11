Соболенко рассказала, как справлялась со смертью отца

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась воспоминаниями о том, как переживала смерть отца Сергея, который скончался в ноябре 2019 года. По словам теннисистки, тренировки помогали ей отвлекаться от тяжёлых мыслей.

«Я старалась быть сильной, потому что маме было очень тяжело. Я много плакала, когда меня никто не видел. Единственным способом хоть немного отвлечься было выйти на корт и тренироваться. Во время занятий я концентрировалась только на теннисе, а после снова возвращалась к воспоминаниям», — сказала Соболенко в подкасте Jay Shetty Podcast на YouTube.

Арина Соболенко родилась в Минске в 1998 году. Её отец Сергей, хоккеист в прошлом, умер в возрасте 43 лет.

