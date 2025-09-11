Соболенко — о матче с Кирьосом: сейчас я сильно давлю на Ника, надеюсь, он просто снимется

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на выставочный матч с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

– Мы сражаемся за то, чтобы у нас были равные призовые – вот почему мы решили сыграть (смеётся). Нет, по большей части это просто весело и здорово будет на это посмотреть. Мне же интересно сыграть с парнем, и я готова надрать ему задницу (улыбается). Я сейчас сильно на него давлю – так что, надеюсь, он просто из-за этого снимется.

– Передай сообщение Нику, я отправлю ему.

– Ник, будь готов. Лучше бы тебе быть готовым – я надеру тебе задницу (улыбается). Я думаю, ATP отменит «Битву». Подумают: «Пусть сыграет Янник [Синнер] или Карлос [Алькарас], но не Ник» (смеётся).

– Это становится похоже на боксёрский поединок.

– Я удостоверюсь, что отослала ему кое-что выпить перед матчем.

– А, у тебя есть козыри в рукаве.

– Да, я должна быть уверена, что он не готов (смеётся), — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.