Теннис

Каспер Рууд готовится впервые стать отцом. У него будет дочка

Каспер Рууд готовится впервые стать отцом. У него будет дочка
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что готовится впервые стать отцом. Его девушка Мария Галлигани ждёт их первенца.

«Команда растёт. Увидимся в следующем году, малышка», — подписал трогательные фото Рууд.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

Мария и Каспер состоят в отношениях уже семь лет. Галлигани является дипломированным психологом, она часто поддерживает Каспера на турнирах.

Отметим, что в ноябре 2024 года Рууд сделал предложение руки и сердца Галлигани, она ответила согласием. «Не могу дождаться, когда женюсь на тебе», — написал Каспер в соцсетях, обращаясь к Марии.

