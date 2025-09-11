Каспер Рууд готовится впервые стать отцом. У него будет дочка

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что готовится впервые стать отцом. Его девушка Мария Галлигани ждёт их первенца.
«Команда растёт. Увидимся в следующем году, малышка», — подписал трогательные фото Рууд.
Фото: из личного архива Каспера Рууда
Мария и Каспер состоят в отношениях уже семь лет. Галлигани является дипломированным психологом, она часто поддерживает Каспера на турнирах.
Отметим, что в ноябре 2024 года Рууд сделал предложение руки и сердца Галлигани, она ответила согласием. «Не могу дождаться, когда женюсь на тебе», — написал Каспер в соцсетях, обращаясь к Марии.