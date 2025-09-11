Патрик Муратоглу рассказал о ссорах с Сереной Уильямс из-за её лишнего веса

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу рассказал о ссорах с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс на фоне её проблем с лишним весом.

– Недавно Серена попала в поле зрения американских СМИ, рекламируя препарат для похудения, и подверглась критике за то, что это якобы подорвало её спортивные достижения. В одном интервью она сказала, что из-за того, что вы были строги к ней из-за её веса, она решила прибегнуть к медицинским методам похудения. Что вы скажете об этом?

– О, я помню это очень хорошо. Это было после её родов – не сразу после, я знаю, что на восстановление нужно время. Я сказал ей: «Послушай, это не комментарий к тому, как ты выглядишь. Это меня не волнует». Но теннис – вид спорта, в котором вы не можете позволить себе иметь лишний вес. Во-первых, нагрузка на ваши суставы и всё остальное настолько велика, что шансы травмироваться становятся намного выше. Во-вторых, это вид спорта, в котором вы постоянно меняете направление движения и с большой скоростью. Даже один килограмм лишнего веса – это очень много. Когда вы мчитесь на полной скорости в одном направлении с лишним килограммом веса, а затем вам нужно остановиться и вернуться, время, которое вы теряете, действительно важно.

Просто посмотрите на лучших игроков в мире – Алькараса, Синнера, Джоковича. Подумайте об их движениях. Вес мешал ей двигаться.

В случае с Сереной она была старше, поэтому, конечно, организм уже не будет восстанавливаться так, как раньше, и риск получения травмы становится ещё больше. Мы несколько раз ссорились из-за этого. Помню, ей не понравилось, когда я это сказал, потому что она подумала, что я её осуждаю. Но я продолжал твердить ей, что мне плевать на её внешний вид. Это не моя работа. Моя работа – это твой теннис. Если ты хочешь вернуться на вершину и войти в историю, то мы должны быть очень эффективны на всех уровнях, включая этот, который для меня был ключевым элементом, — приводит слова Муратоглу The Guardian.

После родов 1 сентября 2017 года Серена больше не выиграла ни одного турнира «Большого шлема», хотя четыре раза добиралась до финалов.

