Ллейтон Хьюитт впервые прокомментировал скандальную дисквалификацию с Кубка Дэвиса

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт впервые прокомментировал решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировать его и оштрафовать за инцидент на Кубке Дэвиса, в рамках которого он является капитаном сборной Австралии.

«Я просто крайне разочарован этим решением в целом, а также самим процессом и отсутствием представленных фактических доказательств. Прямо сейчас я со своей командой юристов подаю апелляцию, так что больше не буду об этом говорить», — приводит слова Хьюитта TennisUpToDate.

6 января 2025 года Хьюитту было предъявлено обвинение в нарушении статьи за оскорбительное поведение по отношению к сотруднику службы допинг-контроля после того, как он толкнул 60-летнего волонтёра антидопинговой службы в конце полуфинального матча Кубка Дэвиса против Италии в Малаге в ноябре 2024 года. Хьюитт отрицал обвинение, ссылаясь на самооборону. Однако его поведение признали «неразумным и несоразмерным». Сегодня, 11 сентября, независимый трибунал вынес решение по этому делу.