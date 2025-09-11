Скидки
Стало известно, когда Карлос Алькарас возобновит тренировки после триумфа на US Open

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас возобновит тренировки после победы на US Open – 2025 13 сентября, сообщает Marca. Карлос завоевал шестой титул на мэйджоре 7 сентября.

Также, по информации издания, Алькарас планирует вылететь в Сан-Франциско (США) 15 сентября. Там он в составе сборной Европы выступит на выставочном турнире – Кубке Лэйвера – 2025. Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября.

После выступления в Кубке Лэйвера Алькарас сразу отправится в Токио (Япония), где примет участие в турнире категории ATP-500, который пройдёт с 24 по 30 сентября.

