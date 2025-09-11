Энди Роддик: Синнер пережил адский год. В его классе не может быть сомнений

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высоко оценил уровень итальянца Янника Синнера в финале US Open – 2025, где он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

«Синнер пережил адский год, произошло так много всего, о чём у каждого может быть своё мнение. Но в чём не может быть никаких сомнений, так это в его классе, который он показывает, когда проигрывает. Финал «Ролан Гаррос», должно быть, был настоящим хаосом эмоций, и всё же он был потрясающим. В финале Открытого чемпионата США он знал, что находится не на своём лучшем уровне, и действовал соответственно. Я испытываю ещё большее уважение к этим двум парням!» — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Andy Roddick.