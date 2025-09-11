Муратоглу высказался о недосягаемости Синнера и Алькараса, вспомнив пример Джоковича

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о недосягаемом для других теннисистов уровне игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

– Кажется, что Синнер и Алькарас на другом уровне по сравнению с остальными. Если бы вы тренировали кого-то, кто стоит пониже, как бы вы заставили его поверить, что он действительно может обыграть кого-то из них в финале турнира «Большого шлема?»

– Забавно, что вы так говорите. Когда Рафа [Надаль] и Роджер [Федерер] были на вершине, ситуация была такой же – все остальные восемь игроков из топ-10 утверждали, что с ними невозможно выиграть «Шлем». Так говорили все французы того поколения, которые были в топ-10 – Монфис, Цонга, Гаске. Но потом появился молодой Новак Джокович и заявил: «Я обыграю этих ребят и стану первой ракеткой мира». И все смеялись и говорили: «Кто этот самоуверенный парень?» Но он в итоге сделал это и стал величайшим игроком всех времён.

Так что да, сейчас Алькарас и Синнер, безусловно, находятся на другой планете. Но в этом вопросе есть смысл, потому что парень, который будет бороться с этими двумя, если такой появится, – единственный, кто будет верить, что это возможно. На самом деле, когда я беру интервью у молодых игроков, я как раз пытаюсь это понять. Когда слушаешь их, все говорят: «Я хочу быть первой ракеткой мира». Но мой первый вопрос всегда: «Каков твой план? Мне нужно знать, насколько ты в это веришь», — приводит слова Муратоглу The Guardian.