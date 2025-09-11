Циципас пошутил о возможном приближении инопланетного объекта

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал в социальной сети возможность инопланетного вторжения. Он отреагировал на заявление астрофизика из Гарвардского университета о движущемся к Земле объекте размером около 11 километров.

«Профессор из Гарварда говорит, что на нас движется инопланетный объект размером в 7 миль. У динозавров не было Spotify, мемов и латте на овсяном молоке… Надеюсь, они подумают об этом, прежде чем нанести удар», – написал Циципас на своей странице в социальной сети.

Объект, о котором идёт речь, был обнаружен в июле этого года и получил название комета 3I/ATLAS. По мнению некоторых учёных, включая Ави Леба из Гарварда, он может иметь инопланетное происхождение или даже представлять собой космический корабль.

