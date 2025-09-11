Скидки
«Где они? Это абсурд». Беккер раскритиковал Зверева, Фрица, Медведева, Руне и других топов

«Где они? Это абсурд». Беккер раскритиковал Зверева, Фрица, Медведева, Руне и других топов
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер раскритиковал топ-игроков за пассивную борьбу с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Это абсурд. На данный момент слишком мало топ-игроков. Да, мы хвалим Синнера и Алькараса — вместе с Новаком [Джоковичем] они выиграли последние восемь турниров «Большого шлема». Но как насчёт остальных? Зверев, Дрейпер, Фриц, де Минор, Рууд, Руне, Медведев, Рублёв, Хачанов — все эти ребята входят в топ-10. Где они? Меня беспокоит, что слишком многие соглашаются быть на вторых или третьих ролях. Они доходят до четвертьфинала или полуфинала и говорят: «Всё в порядке». Нет, это не нормально, если ты хочешь быть лучшим. Игроки прячутся за тем, что «Синнер и Алькарас намного лучше». Почему бы не подумать стратегически о том, как обыграть их? Посмотрите старые матчи, изучите, что срабатывало. Это не наука о ракетостроении», — сказал Беккер в подкасте Becker-Petkovic.

