Анисимова пропустит турнир Korea Open в Сеуле

Анисимова пропустит турнир Korea Open в Сеуле
Комментарии

Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в турнире Korea Open, который пройдёт в Сеуле на следующей неделе. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети.

«Мне очень жаль, что я не смогу сыграть на Korea Open. В прошлом году мне было приятно провести там время, и я надеюсь вернуться уже в следующем сезоне», — написала Анисимова.

В финале US Open Аманда Анисимова проиграла первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко в двух сетах со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Анисимова также уступила в финале Уимблдона. Сейчас теннисистка поднялась на четвёртую строчку рейтинга WTA.

Комментарии
