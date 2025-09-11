Скидки
Борис Беккер: Руне должен вернуться на топ-уровень. Он мне там нужен

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер считает, что 11-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне – один из немногих игроков, которые могут дать отпор гегемонии испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера на топ-уровне ATP.

«Руне должен вернуться на топ-уровень. Он мне нужен, потому что он верит, что может победить Джоковича. Фриц сказал перед матчем с Новаком: «Да, конечно, он фаворит». Ты не можешь так говорить. Если ты уже веришь в это, ты проиграл. Руне никогда бы так не сказал. У него есть настрой, но ему нужен правильный тренер, правильная подготовка, правильная стратегия», — сказал Беккер в подкасте Becker-Petkovic.

Отметим, что Беккер тренировал Руне с октября 2023 года по февраль 2024-го.

