Беккер: Дрейпер и Шелтон беспокоят меня больше всего

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о том, что шестая ракетка мира, 22-летний американец Бен Шелтон и седьмой номер мирового рейтинга, 23-летний британец Джек Дрейпер снялись по ходу US Open – 2025 из-за травм. Дрейпер и вовсе досрочно завершил сезон из-за травмы руки.

«Дрейпер и Шелтон беспокоят меня больше всего — им пришлось выбыть из-за травм. Им по 22-23 года, они находятся на пике своей физической формы и всё же «ломаются» в самые трудные моменты. Травмы часто возникают из-за стресса и давления, и я думаю, что это играет определённую роль», — сказал Беккер в подкасте Becker-Petkovic.