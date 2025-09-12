Таунсенд рассказала о поддержке Серены Уильямс во время беременности

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд вспомнила, как общалась с Сереной Уильямс во время своей беременности. По её словам, именно в этот период их контакты были наиболее близкими.

«Ближе всего мы общались, когда я была беременна. Она помогла мне с подготовкой к рождению ребёнка, составив целый список того, что может понадобиться. До этого наши отношения в туре были исключительно соревновательными: на корте мы были соперницами, а не друзьями. Было ощущение, что никакого притворства нет — если нужно было выиграть матч, мы просто играли», — рассказала Таунсенд в шоу The Pivot Podcast.

Серена Уильямс завершила карьеру в профессиональном теннисе в 2022 году. Тэйлор Таунсенд родила сына в марте 2021 года и вернулась на корт спустя год.