Патрик Муратоглу раскрыл, в чём был секрет его успешного сотрудничества с Сереной Уильямс

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о том, почему его сотрудничество с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс оказалось столь успешным.

«Обе стороны полностью доверяли друг другу – по-настоящему. Мы подпитывали друг друга в плане мотивации. Я прекрасно её знал, знал, как её подтолкнуть, мотивировать, спровоцировать на большую конкурентоспособность. Мы начали в сложный период. Она два года не выигрывала турниры «Большого шлема» и впервые в карьере потерпела поражение в первом круге мэйджора. Когда случается подобное, даже лучшие теннисистки начинают мыслить немного иначе, и это вредит их уровню.

«Ролан Гаррос» был для неё самым сложным турниром, и на тот момент она выиграла его только один раз, в 2002 году. [В начале] 2013 года, после того как мы вернули её на первую строчку мирового рейтинга, она сказала мне: «Я очень хочу снова его выиграть. Можешь составить для меня план?» И мы придумали кое-что», — приводит слова Муратоглу The Guardian.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!