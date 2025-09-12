Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Патрик Муратоглу раскрыл, в чём был секрет его успешного сотрудничества с Сереной Уильямс

Патрик Муратоглу раскрыл, в чём был секрет его успешного сотрудничества с Сереной Уильямс
Комментарии

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о том, почему его сотрудничество с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс оказалось столь успешным.

«Обе стороны полностью доверяли друг другу – по-настоящему. Мы подпитывали друг друга в плане мотивации. Я прекрасно её знал, знал, как её подтолкнуть, мотивировать, спровоцировать на большую конкурентоспособность. Мы начали в сложный период. Она два года не выигрывала турниры «Большого шлема» и впервые в карьере потерпела поражение в первом круге мэйджора. Когда случается подобное, даже лучшие теннисистки начинают мыслить немного иначе, и это вредит их уровню.

«Ролан Гаррос» был для неё самым сложным турниром, и на тот момент она выиграла его только один раз, в 2002 году. [В начале] 2013 года, после того как мы вернули её на первую строчку мирового рейтинга, она сказала мне: «Я очень хочу снова его выиграть. Можешь составить для меня план?» И мы придумали кое-что», — приводит слова Муратоглу The Guardian.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Патрик Муратоглу рассказал о ссорах с Сереной Уильямс из-за её лишнего веса
Материалы по теме
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android