Берреттини вернулся после травмы и сыграет на турнире ATP-250 в Ханчжоу

Итальянский теннисист Маттео Берреттини восстановился после травмы и подтвердил участие в турнире ATP-250 в Ханчжоу, который стартует 17 сентября. Итальянец не выступал с Уимблдона из-за повреждения косой мышцы живота и пропустил пять турниров подряд. Сейчас он занимает 59-е место в мировом рейтинге.

«Последний этап подготовки. До встречи в Ханчжоу!» — подписал видео Берреттини на своей странице в социальной сети

Маттео Берреттини — 27-летний итальянский теннисист, в 2021 году он добрался до финала Уимблдона, но уступил Новаку Джоковичу в четырёх сетах со счётом 1:3 (7:6 (4:7), 4:6, 4:6, 3:6).

