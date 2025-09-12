Скидки
«Я бы на его месте взяла паузу». Динара Сафина высказалась о спаде Даниила Медведева

«Я бы на его месте взяла паузу». Динара Сафина высказалась о спаде Даниила Медведева
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина считает, что чемпиону US Open – 2021, 18-й ракетке мира Даниилу Медведеву следовало бы досрочно завершить сезон-2025.

«Могу сказать, что в этом году не оправдал ожиданий Даня Медведев. Думала, что у него лучше будет этот сезон. А получается, как в том году. Как началась у него неудачная серия, так и продолжилась. Сейчас он взял себе тренера в команду нового. Не знаю, какие у него сейчас обстоятельства, но по внутреннему своему ощущению, я бы взяла на его месте паузу. В конце года просто бы отдохнула. Очень сложно играть в концовке сезона, когда у тебя нет конкретных целей. Понятно, что те, кто стоят в топ-50, к примеру, хотят закончить в топ-32, чтобы стать сеяными на ТБШ. Непростой такой момент», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

